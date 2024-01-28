В США заявили, что Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС

Как так вышло, что палестинская группировка наращивает свои боевые возможности благодаря стране, с которой находится в состоянии вражды?

Израиль стал одним из главных источников вооружений для ХАМАС. Палестинская группировка на протяжении нескольких лет получала взрывчатые вещества в основном из неразорвавшихся снарядов ЦАХАЛ, а также воровала израильское оружие со складов. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на источники.

«Разведданные показали, что ХАМАС смогло собрать большое число своих ракет и противотанкового вооружения из тысяч снарядов, которые не разорвались, когда Израиль сбрасывал их на сектор Газа», — сказано в материале.

Бывший замглавы отдела израильской полиции по обезвреживанию взрывных устройств Майкл Кардаш также заявил, что неразорвавшиеся снаряды являются главным источником взрывчатки для ХАМАС.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ракетные удары Израиля по больницам и школам в анклаве, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по ситуации в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что международный суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.