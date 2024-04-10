Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 942 сантиметров

В городе активно дежурят оперативные службы.
Фото: © РИА Новости
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Уровень воды в реке Урал в городе Оренбурге достиг 942 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба городской администрации.
«Запросов на эвакуацию на данный час нет. Продолжается дежурство оперативных служб», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте дежурит и первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов.
Ранее 5-tv.ru писал, что в пострадавшие регионы Оренбургской области сейчас приезжают добровольцы и волонтеры со всей страны. В зоне паводков, конечно, очень много спасателей, военных, казаков, но дополнительные руки никогда не помешают.
Вот, например, участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они выполняют самую необходимую работу — круглосуточно патрулируют на лодках пострадавшие районы.
- 10 апр
- Потоп уральского масштаба: репортаж из ушедшего под воду Орска
- 10 апр
- Волонтеры со всей России едут в пострадавшую от паводка Оренбургскую область
- 10 апр
- Вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара попала в потенциальную зону подтопления
- 9 апр
- Глава МЧС Куренков прибыл в Тюмень из-за ситуации с паводками в регионах
- 9 апр
- Жителей Оренбурга призвали к эвакуации из-за повышения уровня реки Урал до 931 сантиметра
- 9 апр
- «Ситуация вышла из-под контроля»: паводок добрался до Курганской области
- 9 апр
- Добровольцы-спасатели ВСКС помогают людям и животным в зоне подтоплений под Оренбургом
- 9 апр
- Мэрия призвала жителей Оренбурга эвакуироваться из-за поднятия уровня реки Урал
- 9 апр
- Народный фронт организовал выдачу гумпомощи жителям Оренбуржья
- 8 апр
- Течение смыло мост, который связывал несколько поселков Оренбургской области
Читайте также
82%
0.17 100.75
0.53
Нашли ошибку?