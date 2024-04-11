Жители Курганской области готовятся к пику паводка

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Жители сами приходят и наполняют мешки песком, чтобы укрепить набережную и защитить свои дома.

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

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Паводки в регионах России

В Кургане люди, несмотря на наступление ночи, при свете фонарей и прожекторов продолжают укреплять дамбы, делать новые насыпи. На улицах тысячи человек: они понимают, что спасение города зависит от каждого.

Все читали прогноз и вышли на улицы после того, как прозвучали первые сирены, предупреждающие о резком подъеме воды в реке Тобол.

«Многие люди желают помочь… людей на сегодня не хватает из расчета 500 человек. Люди нужны еще. Работают спасатели, работают курсанты, работают неравнодушные люди, работают заводчане. В общем, все кто может, всем миром», — говорит директор Управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана Денис Давыдов.

По прогнозам гидрологов, следующие четыре дня в Кургане — самые тяжелые. Вода прибавляет по восемь сантиметров за пару часов.

Время поджимает и очень нужны руки. Впрочем, на этих кадрах видно — жители сами приходят и наполняют мешки песком, чтобы укрепить набережную и защитить свои дома.

Кто не готов к тяжелой работе, готовят еду, а затем бесплатно развозят ее по городу. По данным МЧС, уже сейчас в Курганской области в зоне подтопления находятся 12 населенных пунктов, под угрозой еще 60, помимо самого Кургана.

Тема:
Паводки в регионах России
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