«Третья мировая»: как Иран ответит на «пощечину» Израиля

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 23 0

Востоковед Онтиков: Нетаньяху ищет конфликт за пределами сектора Газа

«Третья мировая»: как Иран ответит на «пощечину» Израиля

Фото: Reuters / Firas Makdesi

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Биньямин Нетаньяху, судя по всему, хочет начала масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Но зачем?

Недавно Израиль нанес своеобразную «пощечину» Ирану, атаковав консульство страны в Сирии. Востоковед Андрей Онтиков рассказал изданию «БИЗНЕС Online», как будет развиваться ситуация в регионе в свете этих событий.

«Ирану как-то нужно отвечать на эту атаку, потому что иначе израильтяне смогут уже действовать более смело, нанося удары по объектам на территории самой исламской республики. Проблема в том, что (премьер Израиля Биньямин — Прим. ред.) Нетаньяху настроен на эскалацию конфликта. Для него идеально было бы, если бы конфликт в секторе Газа вышел за пределы Палестины — неважно, за счет Ирана, Египта или Ливана», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Ирану важно ответить так, чтобы не спровоцировать масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Сейчас государство ищет цель для удара и предполагает, какая реакция у израильтян может быть на удар по тому или иному объекту, полагает Онтиков.

Нетаньяху же ищет конфликта за пределами сектора Газа, ведь там ситуация стоит на месте, говорит востоковед. Тем временем правые радикалы требуют продолжать войну с Палестиной, а левые же хотят освобождения пленных, которые были захвачены ХАМАС, добавил специалист.

«Если начнется что-то крупное, то это будет война всех против всех, Третья мировая. Такое не будет локально. Вмешаются американцы, китайцы… Но в целом, если мы берем всех в регионе, кроме Нетаньяху, война не выгодна никому, хотя силы на нее есть и у Ирана, и у Ливана, и у Египта», — отметил востоковед.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле предупредили о последствиях прямой атаки со стороны Ирана.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
12 апр
В Израиле предупредили о последствиях прямой атаки со стороны Ирана
11 апр
Россиян предостерегли от посещения стран Ближнего Востока
11 апр
Президент Ирана Раиси выразил соболезнования лидеру ХАМАС после гибели его детей
11 апр
«Не бросали слов на ветер»: нанесет ли Иран ракетный удар по Израилю
11 апр
Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели сыновей от удара Израиля
10 апр
Лавров обсудил с координатором ООН Веннесландом конфликт в Газе
10 апр
Глава политбюро ХАМАС подтвердил гибель троих сыновей в Газе при ударе ЦАХАЛ
9 апр
В США заявили об отсутствии доказательств геноцида со стороны Израиля в Газе
8 апр
Израиль согласовал дату вторжения в Рафах
6 апр
Совбез ООН обсудит запрос Палестины на вступление в организацию
+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

5:39
«На мне учатся лечить»: что сейчас происходит с тяжело больной Мельниковой
5:28
Уровень воды в реке Тобол может вырасти в три раза около Кургана
5:26
«Третья мировая»: как Иран ответит на «пощечину» Израиля
5:22
На Западе предрекли ВСУ тяжелейшие испытания в ближайшие месяцы
5:13
Стало известно о гибели адвоката Чикатило под Луганском
5:05
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок