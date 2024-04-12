«Третья мировая»: как Иран ответит на «пощечину» Израиля
Востоковед Онтиков: Нетаньяху ищет конфликт за пределами сектора Газа
Фото: Reuters / Firas Makdesi
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Биньямин Нетаньяху, судя по всему, хочет начала масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Но зачем?
Недавно Израиль нанес своеобразную «пощечину» Ирану, атаковав консульство страны в Сирии. Востоковед Андрей Онтиков рассказал изданию «БИЗНЕС Online», как будет развиваться ситуация в регионе в свете этих событий.
«Ирану как-то нужно отвечать на эту атаку, потому что иначе израильтяне смогут уже действовать более смело, нанося удары по объектам на территории самой исламской республики. Проблема в том, что (премьер Израиля Биньямин — Прим. ред.) Нетаньяху настроен на эскалацию конфликта. Для него идеально было бы, если бы конфликт в секторе Газа вышел за пределы Палестины — неважно, за счет Ирана, Египта или Ливана», — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что Ирану важно ответить так, чтобы не спровоцировать масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Сейчас государство ищет цель для удара и предполагает, какая реакция у израильтян может быть на удар по тому или иному объекту, полагает Онтиков.
Нетаньяху же ищет конфликта за пределами сектора Газа, ведь там ситуация стоит на месте, говорит востоковед. Тем временем правые радикалы требуют продолжать войну с Палестиной, а левые же хотят освобождения пленных, которые были захвачены ХАМАС, добавил специалист.
«Если начнется что-то крупное, то это будет война всех против всех, Третья мировая. Такое не будет локально. Вмешаются американцы, китайцы… Но в целом, если мы берем всех в регионе, кроме Нетаньяху, война не выгодна никому, хотя силы на нее есть и у Ирана, и у Ливана, и у Египта», — отметил востоковед.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле предупредили о последствиях прямой атаки со стороны Ирана.
- 12 апр
- В Израиле предупредили о последствиях прямой атаки со стороны Ирана
- 11 апр
- Россиян предостерегли от посещения стран Ближнего Востока
- 11 апр
- Президент Ирана Раиси выразил соболезнования лидеру ХАМАС после гибели его детей
- 11 апр
- «Не бросали слов на ветер»: нанесет ли Иран ракетный удар по Израилю
- 11 апр
- Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели сыновей от удара Израиля
- 10 апр
- Лавров обсудил с координатором ООН Веннесландом конфликт в Газе
- 10 апр
- Глава политбюро ХАМАС подтвердил гибель троих сыновей в Газе при ударе ЦАХАЛ
- 9 апр
- В США заявили об отсутствии доказательств геноцида со стороны Израиля в Газе
- 8 апр
- Израиль согласовал дату вторжения в Рафах
- 6 апр
- Совбез ООН обсудит запрос Палестины на вступление в организацию
Читайте также
57%
0.50 100.68
-0.55
Нашли ошибку?