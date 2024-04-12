«Хезболла» выпустила десятки ракет по позициям артиллерии Израиля

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 40 0

Организация обосновала это «поддержкой палестинского народа».

«Хезболла» выпустила десятки ракет по позициям артиллерии Израиля

Фото: Reuters

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Силы «Хезболлы» выпустили десятки ракет с территории Ливана в направлении севера Израиля «в поддержку палестинского народа в секторе Газа». Об этом говорится в Telegram-канале организации.

«Воины Исламского сопротивления нанесли удар по артиллерийским позициям противника в Зауре десятками ракет „Катюша“», — говорится в сообщении.

Издание The Jerusalem Post отметило, что в сторону Израиля летело примерно 40 ракет. Другие СМИ рассказали, что 30 из них были выпущены всего за минуту.

ЦАХАЛ отчиталось в Telegram-канале, что ракетному обстрелу со стороны «Хезболлы» предшествовал авиационный удар ВВС еврейского государства по югу Ливана.

«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военным базам „Хезболлы“, на которых действовали террористы, в районе Айта-эш-Шаб на юге Ливана, а также по еще одному военному комплексу „Хезболлы“ в районе Тайбе на юге Ливана», — отмечается в заявлении.

Также беспилотники шиитского движения залетели на территорию Израиля. Однако системам ПВО еврейского государства удалось их перехватить.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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