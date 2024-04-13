Губернатор Шумков: центр Кургана в ближайшие дни может быть затоплен
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
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В ряде регионов России продолжаются подтопления из-за весенних паводков.
Центр города Кургана может быть подтоплен, так как уровень воды из-за паводков в регионе продолжает подниматься. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Если дамба не выдержит, под угрозой подтопления или затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны. Резкий подъем воды по предварительному прогнозу Росгидромета начнется, как и говорили, в ближайшие несколько дней», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Шумков отметил, что в городе уже проводится превентивная эвакуация, которая в данной ситуации вполне оправдана. Политик призвал жителей города собирать домашних животных, ценные вещи и необходимые документы, и покидать возможную зону затопления.
«Земляки. Нужно выполнять то, что вам говорят представители власти. Нужно действовать, не надеясь на авось, сохраняя спокойствие и трезвый рассудок, и самое главное, что у нас есть — ваши жизни», — заключил губернатор.
Из-за весенних паводков подтопленными оказались населенные пункты в Курганской, Тюменской и Оренбургской областях, также в зоне риска находятся и другие региона, в том числе Костромская и Кемеровская. Кроме того, в Карелии объявили режим повышенной готовности из-за ледовых заторов на реке Шуя. Вовсю борются с половодьем в Алтайском крае.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Оренбурге массовая эвакуация жителей началась накануне.
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