Умер переживший бомбардировку Хиросимы и обнявший Обаму японец Сигэаки Мори

В Японии в возрасте 88 лет скончался Сигэаки Мори, выживший после атомной бомбардировки Хиросимы и ставший всемирно известным благодаря объятиям с экс-президентом США Бараком Обамой в 2016 году. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Мори прославился не только как свидетель страшных событий, но и как усердный историк-любитель. Он посвятил около 40 лет жизни изучению судеб 12 американских военнопленных летчиков, которых содержали под стражей в Хиросиме. Они погибли вместе с десятками тысяч японцев в момент взрыва.

Исследовательская деятельность Мори привлекла внимание американского режиссера Барри Фрешетта, который сделал его центральной фигурой своего документального фильма «Бумажные фонарики», вышедшего в 2016 году.

Именно эта работа помогла японцу оказаться на мемориальном мероприятии с участием американского лидера. Журналистка Эми Дои вспоминала, что изначально Мори не планировал посещать церемонию и собирался смотреть ее по телевизору. Однако в последний момент власти США и посол Кэролайн Кеннеди, тронутые его историей, организовали его присутствие.

Тот момент, когда Обама обнял плачущего старика, стал историческим кадром, облетевшим все мировые СМИ.

Reuters/Carlos Barria

Незадолго до кончины Сигэаки Мори выразил серьезную обеспокоенность текущей геополитической ситуацией. В начале марта он выступил с предупреждением о том, что современный мир вновь находится в опасности из-за риска применения ядерного оружия. Высказывание прозвучало на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

До последних дней жизни Мори оставался активным сторонником мира, напоминая человечеству об ужасах войны и важности сохранения памяти о каждой жертве, вне зависимости от ее национальности или стороны в конфликте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.