«Сделали все правильно»: почему США не раскаиваются в бомбардировках Японии

Захарова: США не раскаиваются в ядерных бомбардировках Японии
Фото: www.globallookpress.com
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Атаки на Хиросиму и Нагасаки произошли 80 лет назад.
США не раскаялись в ядерных бомбардировках Японии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире ради Sputnik.
По ее словам, Соединенные Штаты не раскаиваются, а, напротив, лишь укрепляются в понимании того, что бомбардировка ядерными бомбами Хиросимы и Нагасаки были верным решением.
Более того, мировое сообщество им в этом потакает, уверена Захарова. Ведь даже в 80-летнюю годовщину трагедии в речи генсека ООН, посвященной памяти этому событию, США не упоминаются.
«Что значит неназывание США? Это создание им зоны комфорта. Это не вывод из зоны комфорта. Это сохранение их в зоне комфорта, чтобы не надо было им задаваться вопросом: вы раскаиваетесь? А вы бы так еще сделали? А вы так больше никогда не сделаете?», — объяснила представитель МИД РФ.
Соединенные Штаты 6 августа 1945 сбросили урановую атомную бомбу «Little Boy» («Малыш») на Хиросиму, а три дня спустя, 9 августа, бомбардировке подвергся город Нагасаки. Его атаковали плутониевой атомной бомбой «Fat Man» («Толстяк»).
В Хиросиме на тот момент проживало 350 тысяч человек, погибло из них 140 тысяч. Население Нагасаки составляло около 200 тысяч человек, а погибло 74 тысячи.
Подавляющее большинство убитых при тех бомбардировках были мирными жителями.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что генсек ООН в речи о бомбардировке Хиросимы не упомянул США.
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