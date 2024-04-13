Боевики ВСУ массово сдаются в плен российской армии на авдеевском направлении

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Десантники из элитного подразделения признались, что в российском плену лучше, чем в окопах украинской армии.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Боевики 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ целым подразделением сдались в плен российским бойцам группировки «Центр» на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что возможностью сдаться в плен с помощью специальной радиоволны «Волга» воспользовались девять украинских десантников элитной бригады ВСУ в районе поселка Водяное.

Пленные боевики утверждают, что их командиры никогда не появлялись на передовых позициях, а задачи ставили «удаленно» с помощью радиосвязи.

«Нашему начальству на нас безразлично, оно не хочет идти на позиции оценить обстановку. Так что, спасибо вам, наше незабвенное начальство. По вашему, мы должны были задвухсотиться. Лучше сдаться в плен, чем вот так подло помереть непонятно за что», — заявил пленный из 25-й бригады ВСУ Александр.

Его сослуживец Валерий подтвердил, что командиры отправляли их на верную гибель, как отработанный материал, а сами оставались где-то в стороне.

«Когда нас в плен вели, наши же по нам начали обстрел. Это значит, что мы уже пройденный этап, мы им уже не нужны. Попал в плен и благодаря этому остался живой, меня не расстреляли. В ВСУ хуже, чем в русском плену», — признался пленный.

Боевики отмечают плохое планирование боевых действий, низкую подготовку командиров, отсутствие подкреплений и ротации личного состава, колоссальные потери в живой силе и технике и, как следствие, панические настроения в подразделениях украинской армии.

Также пленные говорят о достойном отношении к ним со стороны российских военных и призывают сослуживцев не участвовать в боевых действиях.

В Минобороны напоминают, что для тех боевиков ВСУ, кто хочет сохранить себе жизнь, работает особая радиочастота 149200 под названием «Волга». Выйдя по ней на связь, желающие сложить оружие получают подробную инструкцию о том, как сдаться в плен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторые украинские боевики, сдавшиеся в плен, просят российское гражданство.

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