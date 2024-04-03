«Не отдавайте на ту сторону»: пленные боевики ВСУ просят гражданство РФ

Один из сложивших оружие в зоне СВО уже получил российский паспорт. Как подчеркнул командир «Ахмата», наша страна не противостоит украинскому народу.

Некоторые украинские боевики, сдавшиеся в плен, просят российское гражданство. Об этом рассказал помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в беседе с РИА Новости.

«Есть у нас сдающиеся в плен. Этот боец, который получил гражданство Российской Федерации, он сдался еще в прошлом году, он попросил гражданство России и обратился к Владимиру Владимировичу (Путину) с просьбой не отдавать его на ту сторону», — сказал он.

Речь идет об уроженце Донбасса, боевика 426-го батальона 142-й бригады ВСУ Валерии Шевченко. Он сложил оружие и отказался участвовать в конфликте на стороне киевского режима. И таких боевиков еще несколько, подчеркнул Алаудинов. Скоро они тоже станут гражданами России.

Кроме того, Алаудинов добавил, что Россия не противостоит украинскому народу. Наша страна показывает свой настрой в отношении тех, кто готов сдаться в плен ради спасения своей жизни.

Специальная военная операция на Украине

Россия проводит СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военнопленный Андрей Панчишин рассказал о циничности командования ВСУ. По его словам, зарплату боевикам не планировали давать, ведь «зачем трупам деньги».