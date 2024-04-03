«Не отдавайте на ту сторону»: пленные боевики ВСУ просят гражданство РФ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Помощник Кадырова Алаудинов: пленные боевики ВСУ просят гражданство России

«Не отдавайте на ту сторону»: пленные боевики ВСУ просят гражданство РФ

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Один из сложивших оружие в зоне СВО уже получил российский паспорт. Как подчеркнул командир «Ахмата», наша страна не противостоит украинскому народу.

Некоторые украинские боевики, сдавшиеся в плен, просят российское гражданство. Об этом рассказал помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в беседе с РИА Новости.

«Есть у нас сдающиеся в плен. Этот боец, который получил гражданство Российской Федерации, он сдался еще в прошлом году, он попросил гражданство России и обратился к Владимиру Владимировичу (Путину) с просьбой не отдавать его на ту сторону», — сказал он.

Речь идет об уроженце Донбасса, боевика 426-го батальона 142-й бригады ВСУ Валерии Шевченко. Он сложил оружие и отказался участвовать в конфликте на стороне киевского режима. И таких боевиков еще несколько, подчеркнул Алаудинов. Скоро они тоже станут гражданами России.

Кроме того, Алаудинов добавил, что Россия не противостоит украинскому народу. Наша страна показывает свой настрой в отношении тех, кто готов сдаться в плен ради спасения своей жизни.

Специальная военная операция на Украине

Россия проводит СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военнопленный Андрей Панчишин рассказал о циничности командования ВСУ. По его словам, зарплату боевикам не планировали давать, ведь «зачем трупам деньги».

Тема:
Спецоперация
3 апр
На пороге: для выхода на границы Часова Яра ВС РФ осталось пройти около 500 метров
3 апр
«Малка» — сверхмощная артиллерия. Лучшее видео из зоны СВО за день
3 апр
Блинкен: отправка войск США на Украину приблизит прямой конфликт с Россией
2 апр
Фонд «Защитники Отечества» получил 910 тысяч обращений за десять месяцев работы
2 апр
Генерал НАТО назвал российские планирующие боеприпасы «Царь-бомбой» для ВСУ
2 апр
«Недостаточно сказать»: в США призвали НАТО разорвать отношения с Украиной
2 апр
Ситуация критическая: Блинкен требует срочно направить помощь Украине
2 апр
«Масштабная катастрофа»: к чему привел просчет Запада на Украине
2 апр
Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ
2 апр
«Самая опасная ситуация»: генерал ВСУ о положении боевиков под Часов Яром
+15° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:27
Разошлись в оценках с Западом: РФ решительно осуждает удары Израиля по Сирии
9:11
«Не отдавайте на ту сторону»: пленные боевики ВСУ просят гражданство РФ
9:00
Американские СМИ заявили о якобы направленном России предупреждении об угрозе теракта
8:56
Из обеда в яд: почему категорически нельзя ставить неостывшие блюда в холодильник
8:47
Тревожный сигнал: на какие болезни могут указывать ночные походы в туалет
8:31
«Просто было очень страшно»: Ольга Серябкина о теракте в «Крокусе»

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Минниханов сообщил о первой атаке беспилотников в Татарстане, есть пострадавшие
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок