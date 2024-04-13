Паводок в Оренбурге достиг максимальной отметки

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 69 0

Власти города заявили о непростой ситуации.

Паводок в Оренбурге достиг максимальной отметки

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Тема:
Паводки в регионах России

В Оренбурге паводок достиг пика. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона в Telegram-канале.

«На сегодняшний день ситуация остается непростой. Сейчас в Оренбурге максимальный пик паводка. В Орске ситуация стабильная — вода уходит, начинаем уборку города, восстановительные работы», — рассказывает глава региона Денис Паслер.

Граждане, пострадавшие от наводнения, уже получили выплаты на общую сумму более 188 миллионов рублей, отмечает министр финансов Оренбургской области Евгений Сеньчев.

«Объем средств областного бюджета на выплаты пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации гражданам, утратившим имущество первой необходимости, увеличен до 650 миллионов рублей», — добавил чиновник.

Накануне в Оренбурге началась массовая эвакуация жителей из-за угрозы затопления города. Людей призвали собрать все самое необходимое и временно покинуть дома.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку на 255 сантиметров.

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