Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку на 255 сантиметров

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 378 0

В ряде регионов России продолжаются подтопления из-за весенних паводков.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку на 255 сантиметров

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Паводки в регионах России

Уровень воды в реке Урал достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку на 255 сантиметров. Об этом сообщает администрация Оренбургского района.

Данные актуальны на 16 часов по московскому времени. Таким образом, всего за два часа вода поднялась на два сантиметра.

Также говорится об уровне воды в реке Сакмара — она достигла отметки в 746 сантиметров, отступив на три сантиметра. Опасным считается порог в 870 сантиметров.

Накануне в Оренбурге началась массовая эвакуация жителей из-за угрозы затопления города. Жителей призвали собрать все необходимое и временно покинуть дома. При этом власти сообщают о постепенном отступлении воды из Орска, где 5 апреля прорвало дамбу.

«Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга. По состоянию на 22:00 (20:00 мск) 12 апреля вода находилась на отметке 1162 сантиметра. На остальных реках региона в течение дня уровень снизился от двух сантиметров на Кутутыке в Кувандыке до 139 сантиметров на Урале в Орске», — сообщали в правительстве региона.

Для помощи населению и ликвидации последствий в затопленных районах мобилизованы все необходимые силы. Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в страдающую от паводка Курганскую область прибыл глава Минстроя РФ Файзуллин.

Тема:
Паводки в регионах России
13 апр
В страдающую от паводка Курганскую область прибыл глава Минстроя РФ Файзуллин
13 апр
«Самое главное — это жизни»: паводковая вода подступает к центру Кургана
13 апр
Самое важное — жизнь: как на Урале борются с сильнейшими паводками
12 апр
Уровень воды в реке Урал около Орска снизился за сутки на 1,39 метра
12 апр
Куренков прибыл в Алтайский край для оценки ситуации с паводком
12 апр
Прошлое смыло: жители Оренбуржья начали возвращаться в подтопленные дома
12 апр
Рев сирен, вода повсюду: ситуация в Оренбуржье стала критической
12 апр
«Положение критическое»: в Оренбурге началась массовая эвакуация жителей
12 апр
Воды выше крыши: сильное течение осложняет эвакуацию людей в Оренбуржье
12 апр
Военные эвакуируют людей из труднодоступных районов Оренбуржья
+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:17
«Игра на публику»: зачем Германия передает Украине еще один ЗРК Patriot
18:04
«Вина удвоится»: священник рассказал, чего нельзя делать на исповеди в Великий пост
17:53
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку на 255 сантиметров
17:48
Здание правительства Владимирской области подверглось попытке поджога
17:44
В Горловке при атаке ВСУ пострадали семь мирных жителей, двое из них — дети
17:42
Решение есть: три простых способа помогут предотвратить приступы мигрени

Сейчас читают

«Мне дочка позвонила»: семья Блиновской прокомментировала слухи об уходе ее мужа на СВО
«Шоу не отменяем»: дети Юрия Куклачева обратились к его поклонникам
Российские силы освободили Первомайское в ДНР
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок