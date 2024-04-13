Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку на 255 сантиметров

Уровень воды в реке Урал достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку на 255 сантиметров. Об этом сообщает администрация Оренбургского района.

Данные актуальны на 16 часов по московскому времени. Таким образом, всего за два часа вода поднялась на два сантиметра.

Также говорится об уровне воды в реке Сакмара — она достигла отметки в 746 сантиметров, отступив на три сантиметра. Опасным считается порог в 870 сантиметров.

Накануне в Оренбурге началась массовая эвакуация жителей из-за угрозы затопления города. Жителей призвали собрать все необходимое и временно покинуть дома. При этом власти сообщают о постепенном отступлении воды из Орска, где 5 апреля прорвало дамбу.

«Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга. По состоянию на 22:00 (20:00 мск) 12 апреля вода находилась на отметке 1162 сантиметра. На остальных реках региона в течение дня уровень снизился от двух сантиметров на Кутутыке в Кувандыке до 139 сантиметров на Урале в Орске», — сообщали в правительстве региона.

Для помощи населению и ликвидации последствий в затопленных районах мобилизованы все необходимые силы. Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в страдающую от паводка Курганскую область прибыл глава Минстроя РФ Файзуллин.