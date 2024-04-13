«Она не психолог, а клоун»: Бородина резко высказалась о Степановой
Бородина назвала психолога Степанову клоуном
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ответ не заставил себя долго ждать.
Телеведущая Ксения Бородина недавно начала вести авторское интернет-шоу, в котором разбирает различные истории с психологической точки зрения. Подписчики в комментариях попросили знаменитость пригласить психолога Веронику Степанову в качестве эксперта, однако звезда «Дома-2» резко отреагировала на эту просьбу.
«Она не психолог, она клоун. Артистам цирка — цирк, профессиональным психологам всегда добро пожаловать», — написала Бородина.
Степанова сразу же отреагировала на слова ведущей. Ее ответ получился вполне язвительным.
«Бородулька, вместо того, чтобы злиться, приходи лучше ко мне на консультацию. Мы с тобой проработаем обиду на маму и обсудим всех твоих мужчин», — парировала специалист.
Степанова не первый раз упоминает звезду в своих разборах. Она заявляла, что «многолетние посиделки Ксении на бревне с имбецилами привели к стагнации, к профессиональной деформации».
И утверждала, что та якобы застряла «в своем интеллектуальном развитии». Степанова высказывала свое мнение и по поводу личной жизни Бородиной.
«Ее мама бросила, уехав в Италию, Ксюша росла с бабушкой и дедушкой. Именно поэтому она много лет доказывает всем, насколько она хороша», — отмечала психолог.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина вместе с дочкой поздравила с днем рождения необычного «члена» семьи.
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