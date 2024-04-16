Мощные удары минометов «Поднос»: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 38 0

Расчеты минометов «Поднос» уничтожил живую силу и технику ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны украинских националистов точными ударами.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Армейская авиация

Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ на авдеевском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами. Все указанные цели были успешно поражены.

«Работаем по самому прямому предназначению. Победа будет за нами!» — сказал летчик Су-25.

Минометчики

Бойцы из группировки войск «Запад» с помощью 82-мм минометов «Поднос» уничтожили скопления живой силы и техники ВСУ на купянском направлении.

Минометные расчеты ведут непрерывный огонь по выявленным вражеским целям, независимо от погоды и времени суток. Благодаря габаритам и весу минометы «Поднос» могут транспортироваться в разобранном виде. Максимальная дальность стрельбы орудия составляет шесть километров.

Тема:
Спецоперация
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