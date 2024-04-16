Большая уборка: Орск начали дезинфицировать после паводка

Улицы обрабатывают специальным раствором, чтобы предотвратить распространение инфекций после большого наводнения.

О ситуации с паводками в российских регионах: в Орске, где вода идет на спад, началась большая уборка и дезинфекция. Сейчас улицы города, а также больницы и школы обрабатывают специальным раствором, чтобы предотвратить распространение инфекций после большого наводнения.

Вниз по течению Урала положение только осложняется. В Илеке, это уже за Оренбургом уровень воды добрался до 908 сантиметров, учитывая, что критическая отметка — 890. Там максимальный паводок ожидается с четверга по выходные.

В районе областного центра, в Оренбурге, с утра до вечера работает тяжелая техника, спасатели и коммунальщики пытаются преградить путь воде. И там, где они не успевают, местные жители спасают сами себя.

Вот съемки из поселка Перовский: хозяева домов поняли, что просто могут лишиться жилья, сами скинулись на технику, достали песок и соорудили свою дамбу. Насыпь, длиною полтора километра, спасла их. Как с половодьем справляются в других районах — видела корреспондент «Известий» Натали Графчикова.

«Каждые 15 минут по улице Уральской курсируют КАМАЗы. Они перевозят людей к своим домам. Вместимость — 22 человека, и они каждый рейс полные. С этой точки центральной набережной Оренбурга прекрасно видно, что вода вплотную подошла к водоналивной дамбе, которую сделали специально, чтобы сдержать мощный поток воды. Тут рядом жилые дома, которые пытаются обезопасить от наводнения. Сейчас видим, как работает техника. Она просыпает участок вдоль дамбы землей и глиной, чтобы не пропустить поток воды дальше», — говорит журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что паводок дошел до Томской и Курганской областей.