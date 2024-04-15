Большая вода: паводок дошел до Томской и Курганской областей

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Как регионы справляются с весенним половодьем?

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Паводки в регионах России

О ситуации с паводками: власти Кургана призвали немедленно эвакуироваться жителей правого берега. Большая вода — более миллиарда кубометров — движется в сторону города, остается совсем немного. Уровень реки Тобол повышается с каждым часом. Уже подтопило набережную и пригород. В Томске вышедшая из берегов Томь размыла дорогу и частично разрушила дамбу. Вода уже хлынула в поселки и деревни. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков расскажет, где ситуация опаснее всего.

Под напором вышедшей из берегов Томи земляная дамба рассыпается будто детский куличик в песочнице. Мощные потоки размывают защитную насыпь на глазах у жителей и сотрудников МЧС. Большая вода пришла в Томск неожиданно, за считанные часы затопив окраины города.

Паводковые воды уже вышли на региональные трассы. Закрыто движение между деревнями Казанка и Вершинина. В ближайшие дни ожидается дальнейший подъем воды с выходом на критические отметки. В нескольких районах введен режим ЧС, готовятся пункты временного размещения.

«Развернуты все локации необходимые в ПВР, готовы принять население в количестве до 90 человек. Размещены комплекты постельного белья, спальные места, работает комната матери и ребенка», — сообщил начальник пункта временного размещения Владимир Шерин.

Главного удара паводка ждут и в столице Курганской области. На город движется колоссальный объем воды — один миллиард 300 миллионов кубометров. Эта масса уже в десяти километрах от города. Началось подтопление окраин и садовых участков.

Мало-Чаусовский мост в одном из районов Кургана затоплен: вода полностью скрыла проезжую часть, на переправе работает тяжелая техника, которая выгребает из воды весь мусор, чтобы на этом участке не создавались заторы.

Сразу в нескольких районах города объявлена эвакуация. Волонтеры обходят каждый дом и под вой сирен уговаривают жителей покинуть дома до прихода большой воды.

Свыше 13 тысяч человек уже уехали из опасных территорий. Вероятно, это число будет расти. В городе объявлен сбор гуманитарной помощи для пунктов временного пребывания. Самое необходимое сейчас — питание, постельное белье и средства личной гигиены. По всей области развернуто около ста пунктов временного пребывания.

Тема:
Паводки в регионах России
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