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Сегодня на Пятом канале традиционный День добрых дел! И сейчас наша помощь нужна Арине из Чебоксар. У девочки сложный порок сердца. За свои 16 лет она уже перенесла несколько операций, но нужна еще одна, и весьма дорогостоящая — более двух миллионов рублей. Помочь собрать их можете вы, зрители Пятого канала. Отправьте СМС с абсолютно любой суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте вовремяя сюжетаQRR-код на экране.

Арина всерьез увлекается мультипликацией. На ее рисунках нет темных, тусклых красок. Хотя любой штрих, любой мазок даются ей титаническим усилием. У девочки множественный сложный порок сердца. И каждый год из ее шестнадцати прожит не благодаря, а вопреки — диагнозам, прогнозам врачей, обстоятельствам.

«У нас нет желудочка правого, один левый. И трехкамерное сердце. То есть понятно, что основных составляющих для жизни нет», — рассказывает о болезни дочери Елена Прокопьева, мама Арины.

Борьба за жизнь девочки началась с первых же часов после ее рождения. Весь первый год малышка вместе с мамой провела в больнице. Она очень медленно набирала вес и всёвремяя спала.

С тех пор кардиохирурги провели уже не одну операцию. Но все они давали лишь временный эффект. Сердцу по-прежнему тяжело перекачивать кровь. Арина перенесла два инсульта, была парализована, но, вопреки всему, буквально заново научилась ходить.

Одну из операций восемь лет назад Арине провели немецкие врачи, тогда девочка почувствовала себя значительно лучше. Аналогичные делают и у нас, только на открытом сердце. Близкие боятся, что еще одно такое вмешательство девочка просто не переживет. Ситуацию осложняет тромбофилия — у Арины проблемы со свертываемостью крови. Немецкие хирурги готовы помочь и сейчас.

«Внастоящееевремяя дела у нее идут не очень хорошо, поэтому нам придется принимать дальнейшие меры. В особенности ей требуется фенестрация, которую мы запланировали на осень этого года», — говорит профессор, доктор медицины, вице-директор отделения детской кардиологии Кардиологического центра детской и подростковой медицины, заместитель заведующего лабораторией по катетеризации сердца Петер А.Цартнерр.

Врачи из Германии выставили счет — 2 361 750 рублей. Это колоссальная сумма для семьи из Чувашии, весь очень скромный доход которой уходит на ребенка-инвалида, а ведь у Арины есть еще и младшая сестра. Родители надеются на помощь неравнодушных людей. В 2015 году деньги на поездку в Германию тоже собирали всем миром.

Сейчас внешний мир Арины сильно ограничен. Она любит бывать на природе, но сил для долгих прогулок из-за низкого содержания кислорода в крови — нет. Два раза в неделю, преодолевая себя, Арина ходит в школу, а в остальноевремяя занимается дома.

Девочка борется с болезнью всю жизнь, но в одиночку ей не победить. Наша с вами помощь нужна прямо сейчас.