Полянский уличил представителя США в Совбезе ООН в распространении фейков

Американский дипломат Роберт Вуд решил вспомнить, что ранее Россия и Китай заблокировали резолюцию Штатов, но его быстро поставили на место.
Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov
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Первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский уличил американского коллегу Роберта Вуда в распространении дезинформации.
В среду, 17 апреля, в СБ ООН прошло заседание, которое было посвящено деятельности Ближневосточного агентства организации для помощи палестинским беженцам. Вуд напомнил о заблокированном прежде РФ и КНР проекте резолюции США, в которой не содержалось требования прекратить огонь в Газе.
«Мы сожалеем, что Совет сегодня вновь столкнулся с попыткой самой беспардонной дезинформации со стороны США. Утверждения о том, что Россия и Китай заветировали ущербный американский проект резолюции, Совет Безопасности не смог призвать к защите гуманитарных работников — это откровенная ложь и манипуляция», — сказал Полянский.
Он отметил, что такой призыв содержался в резолюциях 2712 и 2720. А американская делегация уже не в первый раз пытается ввести международную общественность в заблуждение.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Небензя призвал СБ ООН ввести санкции против Израиля.
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