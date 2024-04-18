Полянский уличил представителя США в Совбезе ООН в распространении фейков

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 58 0

Американский дипломат Роберт Вуд решил вспомнить, что ранее Россия и Китай заблокировали резолюцию Штатов, но его быстро поставили на место.

Полянский уличил представителя США в Совбезе ООН в распространении фейков

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский уличил американского коллегу Роберта Вуда в распространении дезинформации.

В среду, 17 апреля, в СБ ООН прошло заседание, которое было посвящено деятельности Ближневосточного агентства организации для помощи палестинским беженцам. Вуд напомнил о заблокированном прежде РФ и КНР проекте резолюции США, в которой не содержалось требования прекратить огонь в Газе.

«Мы сожалеем, что Совет сегодня вновь столкнулся с попыткой самой беспардонной дезинформации со стороны США. Утверждения о том, что Россия и Китай заветировали ущербный американский проект резолюции, Совет Безопасности не смог призвать к защите гуманитарных работников — это откровенная ложь и манипуляция», — сказал Полянский.

Он отметил, что такой призыв содержался в резолюциях 2712 и 2720. А американская делегация уже не в первый раз пытается ввести международную общественность в заблуждение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Небензя призвал СБ ООН ввести санкции против Израиля.

Тема:
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