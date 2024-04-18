Полянский уличил представителя США в Совбезе ООН в распространении фейков

Первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский уличил американского коллегу Роберта Вуда в распространении дезинформации.

В среду, 17 апреля, в СБ ООН прошло заседание, которое было посвящено деятельности Ближневосточного агентства организации для помощи палестинским беженцам. Вуд напомнил о заблокированном прежде РФ и КНР проекте резолюции США, в которой не содержалось требования прекратить огонь в Газе.

«Мы сожалеем, что Совет сегодня вновь столкнулся с попыткой самой беспардонной дезинформации со стороны США. Утверждения о том, что Россия и Китай заветировали ущербный американский проект резолюции, Совет Безопасности не смог призвать к защите гуманитарных работников — это откровенная ложь и манипуляция», — сказал Полянский.

Он отметил, что такой призыв содержался в резолюциях 2712 и 2720. А американская делегация уже не в первый раз пытается ввести международную общественность в заблуждение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Небензя призвал СБ ООН ввести санкции против Израиля.