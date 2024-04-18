Небензя призвал СБ ООН ввести санкции против Израиля

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

Еврейское государство атаковало сектор Газа в Рамадан.

Небензя призвал СБ ООН ввести санкции против Израиля

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Совет Безопасности (СБ) организации ввести санкции против Израиля.

Дипломат заявил, что меры необходимы из-за неисполнения резолюции СБ ООН. От Израиля требовали ввести прекращения огня в секторе Газа на период священного для мусульман месяца Рамадан.

«Еще раз напоминаем: невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета Безопасности должно вести к введению санкций против нарушителей», — подчеркнул Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Резолюция, требовавшая прекращения огня в Газе в этом период, не выполнялась.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто на самом деле стоит за конфликтом Израиля и Ирана. Оказалось, что Тегеран получил официальное разрешение атаковать еврейское государство.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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