Небензя призвал СБ ООН ввести санкции против Израиля

Еврейское государство атаковало сектор Газа в Рамадан.
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Совет Безопасности (СБ) организации ввести санкции против Израиля.
Дипломат заявил, что меры необходимы из-за неисполнения резолюции СБ ООН. От Израиля требовали ввести прекращения огня в секторе Газа на период священного для мусульман месяца Рамадан.
«Еще раз напоминаем: невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета Безопасности должно вести к введению санкций против нарушителей», — подчеркнул Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Резолюция, требовавшая прекращения огня в Газе в этом период, не выполнялась.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто на самом деле стоит за конфликтом Израиля и Ирана. Оказалось, что Тегеран получил официальное разрешение атаковать еврейское государство.
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