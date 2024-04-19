Второй шанс: пересдать один из предметов ЕГЭ можно будет 4 и 5 июля
Пересдать один предмет ЕГЭ можно будет 4 и 5 июля
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru
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Благодаря этому вузы смогут учесть все результаты до начала приемной кампании.
Стала известна дата, когда школьники смогут пересдать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это 4 и 5 июля. Таким образом вузы смогут учесть все результаты до начала приемной кампании. Об этом рассказал глава Рособрнадзора в ходе встречи с премьер-министром. Михаил Мишустин назвал такую возможность важнейшим решением для выпускников.
Еще в феврале, во время послания Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, и поручил изменить правила, чтобы школьники могли пойти на пересдачу сразу же, а не ждать целый год.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в российских школах увеличат число уроков истории.
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