Второй шанс: пересдать один из предметов ЕГЭ можно будет 4 и 5 июля

Благодаря этому вузы смогут учесть все результаты до начала приемной кампании.

Стала известна дата, когда школьники смогут пересдать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это 4 и 5 июля. Таким образом вузы смогут учесть все результаты до начала приемной кампании. Об этом рассказал глава Рособрнадзора в ходе встречи с премьер-министром. Михаил Мишустин назвал такую возможность важнейшим решением для выпускников.

Еще в феврале, во время послания Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, и поручил изменить правила, чтобы школьники могли пойти на пересдачу сразу же, а не ждать целый год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в российских школах увеличат число уроков истории.