Убийство байкера в Москве за замечание: что известно о задержанном
Подозреваемого в убийстве байкера на парковке задержали в Ростовской области
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
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По данным следствия, предполагаемый убийца находился в России нелегально.
Задержан подозреваемый в убийстве мотоциклиста на парковке. Из Москвы он и двое его сообщников успели добраться до Ростовской области. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения, пока их допрашивают.
По данным следствия, предполагаемый убийца находился в России нелегально, но, судя по всему, совсем не бедствовал. В его квартире нашли десятки миллионов рублей. Все детали — у корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.
Убийство произошло 17 апреля на улице Краснодарской в Москве. Убитому мотоциклисту было всего 24 года. В тот роковой день он сделал замечание водителю, припарковавшему автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, после чего злоумышленник напал на него с ножом. Байкер скончался, а нападавший с места происшествия скрылся. Возбуждено уголовное дело.
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