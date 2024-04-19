Убийство байкера в Москве за замечание: что известно о задержанном

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Подозреваемого в убийстве байкера на парковке задержали в Ростовской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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По данным следствия, предполагаемый убийца находился в России нелегально.

Задержан подозреваемый в убийстве мотоциклиста на парковке. Из Москвы он и двое его сообщников успели добраться до Ростовской области. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения, пока их допрашивают.

По данным следствия, предполагаемый убийца находился в России нелегально, но, судя по всему, совсем не бедствовал. В его квартире нашли десятки миллионов рублей. Все детали — у корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Убийство произошло 17 апреля на улице Краснодарской в Москве. Убитому мотоциклисту было всего 24 года. В тот роковой день он сделал замечание водителю, припарковавшему автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, после чего злоумышленник напал на него с ножом. Байкер скончался, а нападавший с места происшествия скрылся. Возбуждено уголовное дело.

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