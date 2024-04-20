Сама виновата? Жена Тарасова столкнулась с проблемой грудного вскармливания

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 37 0

Анастасию Костенко раскритиковали фанаты из-за имплантов в груди

Сама виновата? Жена Тарасова столкнулась с проблемой грудного вскармливания

Фото: Instagram* / kostenko.94

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Недавно родившая Анастасия Костенко пожаловалась на недостаточность молока. Хейтеры же назвали причину проблемы — всему виной пластика груди. Но правы ли они?

Жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — столкнулась с травлей со стороны подписчиков. Все дело в том, что недавно она рассказала о проблемах, которые появились у нее при попытках кормить грудью своего двухмесячного малыша. Пользователи Сети тут же обвинили молодую мать в том, что она сама виновата в этом, ведь незадолго до беременности девушка увеличила себе грудь.

Акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе утверждает обратное — пластика груди не может нарушить лактацию. Если операция была проведена правильно, без каких-либо нарушений, то на количество молока она никак повлиять не может. Железистая ткань, которая и отвечает за его выработку, находится более поверхностно над мышцей, чем имплант.

«Это нам не дает никакого основания так думать, присутствуют просто какие-то альтернативные причины», — утверждает Лордкипанидзе в разговоре с порталом Teleprogramma.pro.

Недостаточность же молока — это распространенная проблема, которая может быть вызвана многими факторами — начиная от стресса и заканчивая образом жизни. Если своевременно не разобраться с этим вопросом, то ребенок может вырасти слабым, ведь молоко матери — единственный источник питательных веществ для подрастающего организма.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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Сама виновата? Жена Тарасова столкнулась с проблемой грудного вскармливания

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