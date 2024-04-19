Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести борцам с фашизмом

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 24 0

Какой предлог придумали власти республики?

Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести борцам с фашизмом

Фото: Симановский Альберт, Худяков Валерий / ТАСС

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Министерство обороны Молдавии отказалось оказывать помощь в церемонии перезахоронения останков советских солдат на кладбище у мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм». Об этом сообщил председатель координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

«Министерство обороны РМ официально отказало поисковому движению Молдавии в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра для церемонии захоронения советских воинов, погибших 80 лет назад, освобождая нашу страну от румыно-немецкой фашистской оккупации», — написал Петрович в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной отказа в ведомстве назвали празднование в этот день Дня Национального флага Молдавии, на котором якобы будут заняты все 6,5 тысяч военных.

К слову, в прошлом году поводом для отказа стало празднования Дня независимости.

Перезахоронение останков 15 советских солдат пройдет на воинском кладбище у мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм», открытом 22 августа 2004 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Молдавии одобрили поправки в конституцию для вступления в Евросоюз.

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Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести борцам с фашизмом

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