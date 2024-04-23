«Натворили»: Филипп Киркоров анонсировал совместную песню с Олегом Майами

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 32 0

Филипп Киркоров анонсировал совместную песню с Олегом Майами

«Натворили»: Филипп Киркоров анонсировал совместную песню с Олегом Майами

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Композиция, которая выйдет летом, получила название «Стирай».

Поп-король Филипп Киркоров в эфире шоу на одном из федеральных телеканалов обрадовал фанатов новостью о том, что вскоре выпустит совместную с Олегом Майами песню. Композиция, которая выйдет летом, получила название «Стирай».

«Натворили. Скоро узнаете, услышите. Летом», — многообещающе сказал Киркоров.

Хитмейкер при этом не привел каких-либо дополнительных подробностей. Однако поклонники двух звезд, очевидно, уже находятся в предвкушении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дава заговорил о завершении карьеры. Заявление он сделал за несколько дней до того, как оказался на операционном столе.

Еще недавно знаменитость проводил дни под жарким солнцем на Мальдивских островах в компании Мари Краймбрери. Пара наслаждалась отпуском.

Вскоре после возвращения в Москву артист оказался в больнице. По какой причине, уточнять не стал.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
93.25
-0.19 99.36
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:18
Бекхэму пришлось на руках выносить жену из клуба после празднования 50-летия
3:59
Канцлер оказался фантазером. Почему Шольц заговорил о конце эпохи углеводородов
3:40
Головная боль ВСУ. Россия перемалывает боевиков под Часовым Яром
3:40
Хакеры атаковали более 19 миллионов пользователей Android из России
3:21
Россия вошла в двадцатку стран с самым дешевым бензином
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Журова объяснила разницу подходов МОК к делам Валиевой и пловцов из Китая
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака
Искрятся счастьем: внук звезды «Служебного романа» Немоляевой сыграл свадьбу
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок