Путин: система публичной власти России должна работать слаженно и четко

Глава государства провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в регионах.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
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Система публичной власти России должна работать слаженно и четко. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.
«Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти страны работала слаженно и четко», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что в ликвидации последствий принимают участие не только местные и федеральные власти, но и силовики, и волонтеры.
«Спасатели совместно с коллегами на местах, а также сотрудниками других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов и, особо отмечу, волонтерами, добровольцами действуют профессионально и слажено», — подчеркнул российский лидер.
Путин отметил, что наиболее сложная ситуация в связи с наводнениями остается в Оренбургской области, где часть населенных пунктов до сих пор подтоплена водой.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске, который привел к паводкам в регионах России, произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы.
Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Массовая эвакуация в столице региона была объявлена 12 апреля в связи с угрозой затопления города. На следующий день уровень реки Урал возле Оренбурга достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку.
Позднее паводок дошел до Томской, Тюменской и Курганской областей. Там также ведется эвакуация местных жителей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Кремле объяснили требовательность Путина к чиновникам.
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