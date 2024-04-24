Путин: система публичной власти России должна работать слаженно и четко

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 22 0

Глава государства провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в регионах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Тема:
Паводки в регионах России

Система публичной власти России должна работать слаженно и четко. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

«Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти страны работала слаженно и четко», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в ликвидации последствий принимают участие не только местные и федеральные власти, но и силовики, и волонтеры.

«Спасатели совместно с коллегами на местах, а также сотрудниками других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов и, особо отмечу, волонтерами, добровольцами действуют профессионально и слажено», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что наиболее сложная ситуация в связи с наводнениями остается в Оренбургской области, где часть населенных пунктов до сих пор подтоплена водой.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске, который привел к паводкам в регионах России, произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы.

Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Массовая эвакуация в столице региона была объявлена 12 апреля в связи с угрозой затопления города. На следующий день уровень реки Урал возле Оренбурга достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку.

Позднее паводок дошел до Томской, Тюменской и Курганской областей. Там также ведется эвакуация местных жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Кремле объяснили требовательность Путина к чиновникам.

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