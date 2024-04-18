В Кремле объяснили требовательность Путина к чиновникам: «Речь идет о людях»

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Песков заявил о требовательности Путина к представителям власти

В Кремле объяснили требовательность Путина к чиновникам: «Речь идет о людях»

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Тема:
Паводки в регионах России

Прежде президент раскритиковал тюменского губернатора за отношение к жителям региона, который оказался в зоне паводков.

Президент России Владимир Путин всегда требует от представителей власти выражаться корректно. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Вы знаете, что он всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях», — сказал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос о критике Путиным главы Тюменской области Александра Моора за то, что тот назвал «упертыми» жителей региона, которые отказались эвакуироваться из-за паводков.

«Вы сказали, что людей вывозим, „остались самые упертые“. Не надо так о людях говорить, не надо», — сказал Путин на встрече с Моором 17 апреля.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске, который привел к паводкам в регионах России, произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы.

Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Массовая эвакуация в столице региона была объявлена 12 апреля в связи с угрозой затопления города. На следующий день уровень реки Урал возле Оренбурга достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку.

Позднее паводок дошел до Томской, Тюменской и Курганской областей. Там также ведется эвакуация местных жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обсудил Путин на совещании с кабмином. Главе государства доложили о ситуации не только в пострадавших от половодья областях, но и где оно еще только ожидается.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

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