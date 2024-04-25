«Работа выполняется»: Песков о курируемых Ивановым строительных контрактах

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Песков: начатые под кураторством Иванова строительные контракты продолжатся

«Работа выполняется»: Песков о курируемых Ивановым строительных контрактах

Фото: © РИА Новости / Надежда Чичерова

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Прежде обвиняемый по делу о взятке был отстранен от должности замглавы Минобороны.

Начатые строительные контракты, которые курировал экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов, будут продолжены. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Здесь я не могу вам точно сказать, потому что работа, естественно, выполняется. Те контракты, которые начали, они будут продолжаться. Что касается деталей, я не обладаю информацией», — сказал он.

Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов был задержан 23 апреля. Уже на следующий день суд в Москве принял решение об его аресте сроком на два месяца. При этом мера пресечения была избрана и Сергею Бородину, который, по версии следствия, также находился в преступном сговоре.

От должности заместителя министра обороны Иванов был остранен 24 апреля по решению главы Минобороны России Сергея Шойгу.

Известно, что Иванов в 2019 году задекларировал семь квартир и девять транспортных средств, находящихся в собственности его семьи. У него — 12 объектов недвижимости: две квартиры, принадлежащие лично ему, еще две записаны на супругу и три — на ребенка. Стоит отметить, что одна жилплощадь находится в Мексике.

В списке транспортных средств чиновника и его семьи: мотоциклы М72, Triumph Harley-Davidson, автомобили Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz, Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2, а также грузовик Ford Transit.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что арестован третий фигурант дела экс-замминистра обороны РФ Иванова. Следствие обвиняет некого Александра Фомина в даче взятки.

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«Работа выполняется»: Песков о курируемых Ивановым строительных контрактах

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