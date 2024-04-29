«Занесите меня в театр»: в центре Старого Оскола заметили гроб с девушкой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 563 0

В Старом Осколе под Белгородом девушка залезла в гроб и устроила перфоманс

«Занесите меня в театр»: в центре Старого Оскола заметили гроб с девушкой

Фото: www.globallookpress.com / w97

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По некоторым данным, у девушки была мечта работать в театре, но ее не взяли.

В Белгородской области возле Староскольского театра для детей и молодежи прохожие заметили гроб, в котором лежит неизвестная девушка. Обеспокоенные начали публиковать фото и видео с места в социальные сети.

В городских Telegram-каналах пишут, что девушка устроила перфоманс, чтобы привлечь к себе внимание. Ее якобы не взяли на работу в театр.

«Занесите меня в театр», — написано на ткани, в которую она была завернута.

Сообщается также, что на место приехала полиция, после чего девушка встала из гроба.

В театре подтвердили, что такая ситуация действительно случилась. Собеседник 5-tv.ru отметил, что личность девушки им неизвестна.

«Я не знаю, не могу ничего сказать. Девушка встала и с полицией разбирается. Полиция еще здесь, все еще не успокоилось. Не знаю, тут она или не тут, увезли, может, куда. Тут еще бумажки», — прокомментировал представитель культурного учреждения.

Ранее 5-tv.ru писал, что массовый митинг против военных планов НАТО прошел в Афинах.

 

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