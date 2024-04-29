Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке
Вероятного соучастника теракта задержали вместе с братом.
Фото: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы / moscowcourts
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Стало известно, что последний задержанный, 12-й, фигурант дела о теракте в красногорском «Крокус Сити Холле» Курбонов вместе со своим братом Сухробом работал на стройке в столице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника хостела, в котором проживали браться.
«Строится все вокруг… Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо», — сообщил собеседник агентства.
Источник также отметил, что больше информации о вероятном соучастнике теракта могут предоставить в строительной компании, на которую он работал.
Правоохранители задержали Курбонова 26 апреля. Известно, что всего несколькими днями ранее, 11 числа, он был задержан за мелкое хулиганство и отбыл 15 суток ареста.
В хостеле, где он проживал, также рассказали, что прибыл Курбонов в Россию минувшим летом, в июле 2023-го. Позже стало известно, что его брата также задержали.
Трагедия произошла 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла», террористы открыли стрельбу по мирным людям перед началом концерта группы «Пикник». Затем в здании начался пожар. В результате теракта погибли 144 человека. Всего по данному делу были арестовали 12 человек, в том числе четыре исполнителя теракта.
Ранее 5-tv.ru писал, что Росфинмониторинг заявил об участии ряда стран в организации теракта в «Крокусе».
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