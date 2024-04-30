«Запасной аэродром»: как поддержать ребенка перед ЕГЭ

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 50 0

Профориентолог Алтухов: запасной план поможет ребенку в случае неудачи на ЕГЭ

«Запасной аэродром»: как поддержать ребенка перед ЕГЭ

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Тема:
ЕГЭ

Профориентолог назвал неизвестность — главной проблемой при сдаче экзаменов.

Эксперт в области профориентации, карьерной навигации и аналитике рынка Виталий Алтухов назвал, как помочь школьнику перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

При этом главная проблема, по его мнению, это неизвестность, в комментарии Газета.ру он назвал ключевые способы борьбы с ней.

Алтухов призывает не «накручивать» ребенка перед экзаменами — будет только хуже. Важно, чтобы уровень будущего учебного заведения соответствовал потенциалу поступающего. В иных случаях ребенок заранее может выбрать специальность с высоким конкурсом в топовом вузе, сжигая перед этим все мосты, из-за чего лучше не станет.

Эксперт уверен, что нужно ориентироваться не на специальность, а на профессию — репутация вуза тоже важна. Достигнуть же мечты можно и через смежные направления, у которых, вероятно, и конкурс ниже.

«Практика показывает, что для успешной карьеры важна не столько сама специальность, сколько качество самого вуза как полноценной среды, где происходит обучение», — делится экспертной оценкой Виталий Алтухов.

Профориентолог настаивает, что учителя должны помочь ученику найти его сильные стороны, которые будут особенно полезны в конкретных профессиях, а не распылять его старания на высокие результаты по всем предметам.

Как раз здесь и важна роль родителей — эмоциональная поддержка и подготовка «плана Б» с фиксацией страхов на бумаге, это отличное оружие от нерациональных мыслей, говорит эксперт.

«А благодаря наличию „запасных аэродромов“ его психика сможет сбавить обороты, потому что неизвестность не будет так страшить», — заключает профориентолог Виталий Алтухов.

Ранее 5-tv.ru писал, что у школьников в этом году появится второй шанс для пересдачи одного из предметов ЕГЭ — он появится уже в начале июля.

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