«Плохо сдал экзамены»: сын Анфисы Чеховой не смог поступить в школу

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 123 0

Телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась, что ее сын Соломон не поступил в школу

«Плохо сдал экзамены»: сын Анфисы Чеховой не смог поступить в школу

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Телеведущая расстроилась из-за неудачи наследника, а также откровенно рассказала про свои знания школьной программы.

Российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась на своей странице в социальной сети, что ее сын не смог поступить в новую школу. При этом звезда решила не опускать руки и предпринять серьезные меры.

Чехова рассказала, что ее 11-летний сын Соломон провалил вступительные экзамены в школе. Знаменитая светская львица решила проверить, какие результаты выдал ее сын, и сильно расстроилась.

«Я связалась с приемной комиссией, чтобы выяснить в чем дело. Оказалось, что он очень плохо сдал экзамены. Реально плохо», — сообщила финал истории Анфиса Чехова.

Знаменитая телеведущая призналась, что не может полноценно оценить знания сына, так как школьная программа давно выветрилась у нее из памяти. Более того, светская львица, по собственному признанию, сама не смогла бы осилить вступительный школьный экзамен. В итоге она выбрала иной путь — нашла репетиторов для своего сына. Они должны подготовить его к повторной сдаче в следующем месяце.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анфиса Чехова перенесла в апреле замершую беременность. Стоит упомянуть, что единственный сын Соломон появился у знаменитой светской львицы от брака с актером Гурамом Баблишвили в 2012 году. Они развелись уже спустя несколько лет — в 2017 году, тогда она пожаловалась, что единственная двигала семью вперед. Уже в этом году Чехова упомянула, что влюбилась в 55-летнего мужчину, но раскрыть его личность еще не готова.

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