«Грядут серьезные изменения»: экономист назвал причины снижения курса рубля

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 19 апреля 2024 года. Что происходит с российской валютой?

Заметное снижение курса рубля за последние двое суток вызвано рядом факторов, в числе которых снижение цен на нефть. Однако причин для паники нет: все негативные факторы — временные, а в ближайшей перспективе рубль ожидает серьезное укрепление относительно ведущих мировых валют. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления (ГУУ) Максим Чирков.

Нефть значительно просела

Эксперт назвал три основных фактора, вызвавших ослабление курса рубля 29 и 30 апреля. Первый — завершение налогового периода для российских компаний. В апреле они произвели достаточно серьезные выплаты в бюджет, что создало большой спрос на российскую валюту.

«Также можно отметить, что в последние двое суток мы наблюдаем достаточно серьезное снижение цен на нефть. В абсолютных величинах оно не такое уж большое, но достаточно резкое: в моменте нефть проседала больше чем на процент. Сейчас на торгах тоже минус более чем один процент. Соответственно, этот фактор также играет в сторону ослабления российского рубля», — отметил Чирков.

Третьим фактором, вызвавшим понижение российской валюты, он назвал продление 27 апреля президентского указа о продаже валютной выручки.

«В условиях некоторой неопределенности перед продлением этого указа была излишняя активность по покупке российского рубля и продаже иностранной валюты со стороны российских компаний», — пояснил экономист.

Причин для ослабления рубля нет

Сейчас ажиотаж на валютном рынке спал, и наблюдаемое снижение курса рубля — не более чем коррекция, уверен Чирков. Он указал на то, что российская экономика демонстрирует очень серьезные положительные показатели, поэтому объективных причин для ослабления российской валюты нет.

«По многим экономическим показателям мы вообще являемся одними из лидеров в мире. Я имею в виду изменения. Это и увеличение ВВП, и рост реальных зарплат. То есть на самом деле никаких реальных факторов для ослабления российского рубля в настоящее время нет», — подчеркнул эксперт.

Более того, добавил Чирков, если говорить о средне- или долгосрочном прогнозе, то российский рубль будет существенно укрепляться относительно мировых валют.

Рубль фундаментально недооценен

Экономист пояснил, что внутридневные или внутринедельные колебания курса рубля могут происходить в различных направлениях, однако бесспорно то, что фундаментально российская валюта очень сильно недооценена. Особенно учитывая то, что сегодня Россия по темпам экономического роста обгоняет вместе взятые европейские экономики в семь раз, а американскую — в 1,8 раза.

«Поэтому, безусловно, российский рубль будет умеренно укрепляться к концу 2024 года. В этом у меня лично сомнений нет. В случае возникновения полномасштабного долгового кризиса в западных странах, к которому они приближаются неминуемо, и который может произойти в этом году, я думаю, что рубль может укрепиться к ведущим мировым валютам гораздо более существенно, чем на несколько процентов. То есть изменения могут быть очень серьезными», — заключил Чирков.

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