«Он не ходит»: в каком состоянии находится экс-адвокат Ефремова Пашаев после ранения в зоне СВО
Жена Эльмана Пашаева сообщила, что ее муж остался жив и контужен после ранения
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru
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Адвокат попал под атаку вражеского дрона на фронте.
Скандально известный юрист, бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев находится в военном госпитале под Макеевкой после ранения в зоне спецоперации. Об этом сообщила в беседе 5-tv.ru его супруга Алена Пашаева.
«Состояние стабильное, жизни ничего не угрожает», — сказала она.
Алена Пашаева также уточнила, что сейчас он будет находиться под наблюдением у врачей, поскольку он получил контузию.
«Он не ходит, лежит, спит, в основном», — добавила супруга адвоката.
Что касается прогнозов врачей о том, как долго Пашаев будет находиться в больнице, то все зависит от темпов его выздоровления. Но, самое главное, что он точно будет ходить.
Кроме того, супругам удалось недолго пообщаться друг с другом. Пашаев заверил жену, что с ним все хорошо и он поправится.
«Не переживай, все хорошо, будет выздоравливать», — сказал Эльман в разговоре с Аленой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что скандально известный юрист Пашаев получил ранение после удара дрона в зоне СВО.
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