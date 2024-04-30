«Он не ходит»: в каком состоянии находится экс-адвокат Ефремова Пашаев после ранения в зоне СВО

Адвокат попал под атаку вражеского дрона на фронте.

Скандально известный юрист, бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев находится в военном госпитале под Макеевкой после ранения в зоне спецоперации. Об этом сообщила в беседе 5-tv.ru его супруга Алена Пашаева.

«Состояние стабильное, жизни ничего не угрожает», — сказала она.

Алена Пашаева также уточнила, что сейчас он будет находиться под наблюдением у врачей, поскольку он получил контузию.

«Он не ходит, лежит, спит, в основном», — добавила супруга адвоката.

Что касается прогнозов врачей о том, как долго Пашаев будет находиться в больнице, то все зависит от темпов его выздоровления. Но, самое главное, что он точно будет ходить.

Кроме того, супругам удалось недолго пообщаться друг с другом. Пашаев заверил жену, что с ним все хорошо и он поправится.

«Не переживай, все хорошо, будет выздоравливать», — сказал Эльман в разговоре с Аленой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скандально известный юрист Пашаев получил ранение после удара дрона в зоне СВО.