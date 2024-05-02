Ивлеева дала первое интервью после «голой» вечеринки: покаялась?

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 57 0

Ивлеева дала первое интервью после скандальной вечеринки

Ивлеева дала первое интервью после «голой» вечеринки: покаялась?

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Блогер прервала молчание за последние несколько месяцев.

Известная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева дала первое интервью после «голой» вечеринки и судебных разбирательств. Скандальное мероприятие прошло в декабре прошлого года, с тех пор знаменитость буквально пропала с радаров — практически перестала вести социальные сети, а недавно и вовсе удалила весь свой контент в личном блоге. Однако сегодня Ивлеева прервала молчание и решила ответить на все накопившиеся к ее персоне вопросы. Блондинка стала гостьей шоу Андрея Третьякова на YouTube-канале.

«Поговорили по душам с Андреем, завтра увидимся!» — написала она в личном блоге.

В коротком анонсе можно услышать яркие цитаты Ивлеевой, вырванные из контекста интервью. Ивлеева рассказала о проходивших в ее офисе обысках и намекнула, что побывала в Донбассе.

«Я была в Донбассе <…> Донбасс — это не прачечная», — делилась блогер.

Скандальная вечеринка в столичном клубе «Мутабор» прошла 21 декабря прошлого года. В ней приняли участие многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в числе которых были Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита. Все были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Реакция общественности не заставила себя долго ждать. На артистов обрушились с критикой, из-за чего они практически остались без работы — с ними стали разрывать контракты, перестали приглашать на ТВ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Ивлеева получила штраф за дискредитацию Вооруженных сил России.

Тема:
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