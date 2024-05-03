«Сильный союзник»: что будет с МВФ, если Россия выйдет из организации

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 136 0

Можин: уход России из МВФ может лишить ее глобального статуса

«Сильный союзник»: что будет с МВФ, если Россия выйдет из организации

Фото: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Объединение, действующее под эгидой «достижения экономического роста и процветания» для всех ее участников, последнее время демонстрирует очевидную предвзятость.

Выход России из Международного валютного фонда может создать прецедент для аналогичного решения других стран. Опасениями главных акционеров организации поделился исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин.

«Главные акционеры фонда на сегодня являются нашими злейшими врагами. Однако и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом. Кроме того, вслед за Россией выйдут и другие страны», — передает РИА Новости слова Можина.

Он также подчеркнул, что, если Россия выйдет из фонда, это ослабит позицию других его участников, для которых РФ выступает поддержкой. Ведь сейчас распределение сил в организации делится поровну: 12 директоров от стран Запада и столько же занимают представители других государств. Хотя даже в таком случае в рамках распределения голосов у западных стран есть перевес примерно на 10%.

«Наш уход сильно ослабит их позиции. Россия — сильный союзник. Мы бросили вызов Западу, причем как военный, так и экономический вызов, и справляемся, в том числе показываем мощь нашей экономики», — подчеркнул Можин.

Международный валютный фонд — валютная организация, членами которой являются 190 стран. Россия стала участницей фонда в 1992 году. Штаб-квартира МВФ расположена в Вашингтоне, США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МВФ обвинили в финансировании терроризма.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
92.05
0.27 98.64
0.61
Все будет играть нам на руку: китайский гороскоп на неделю с 6 мая по 12 ...

Последние новости

16:13
Обратно под опеку? После ночного дебоша Спирс пожаловалась на преследование от матери
15:57
Для ребят на передовой и ветеранов: акция «Огонь памяти» стартовала в Москве
15:49
Российские войска нанесли удар по нефтебазе в зоне спецоперации на Украине
15:41
На Елизавету Боярскую и Максима Матвеева подали в суд из-за долгов за квартиру
15:40
«Братские отношения»: Путин и Рахмон обсудили сотрудничество в миграционной сфере
15:25
«Самоубийственный акт»: как закончится карьера главкома ВСУ Сырского

Сейчас читают

Пюрешечку или драники? Как картофель может убить
«Настю надо спасать»: Кудрявцева призвала помочь утопающей в алкоголе Волочковой
«Это больное для меня»: почему актер Конкин уже много лет не общается с сыном Ярославом
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео