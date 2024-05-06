Темная лошадка. Сможет ли жена Обамы победить на выборах президента США
Политолог Джон Вароли: Мишель Обама сможет победить Дональда Трампа на выборах
Фото: www.globallookpress.com / CNP / AdMedia
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И кто ей способен в этом помешать?
Мишель Обама имеет все шансы победить на выборах президента США, если Джо Байден снимет свою кандидатуру в пользу нее. Об этом 5-tv.ru заявил политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли.
«Она — та, кто победила бы (Дональда) Трампа, потому что за ней бы стояли все избиратели демократической партии. Кроме того, она понравилась бы всем женщинам», — указал эксперт.
Он считает, что Обама в данном случае также обратилась бы за поддержкой к чернокожим и латиноамериканцам. Бывшая первая леди — кандидат, который может легко победить Трампа даже на честных выборах, «если бы в Америке они когда-нибудь были бы», убежден Вароли.
Однако влияния даже в случае победы у нее было бы немного, признает политолог. Демократической партией, по мнению журналиста, управляют Барак Обама, Нэнси Пелоси, Джо Байден и Чак Шумер.
Влияние также имеют их сторонники с большим капиталом с Уолл-стрит вроде Джорджа Сороса, добавил Вароли. Эксперт указал, что кандидата в конечном счете выбирает не американский народ, а «партийные машины», которые контролируют процесс принятия решений.
«Американская внешняя политика также определяется небольшой группой людей, мы называем их внешнеполитической элитой. Это группа неизбираемых людей, некоторые из них могут быть избраны, но большинство — нет, это люди с Уолл-стрит, из академических кругов, из СМИ, из крупных технологических компаний, из секретных служб, из Пентагона и, конечно, некоторые избранные чиновники, некоторые сенаторы, представители Белого дома, конечно, чиновники Госдепартамента», — сказал Вароли.
Если Обама станет президентом, убежден экс-журналист The New York Times, то она будет просто марионеткой. У нее, продолжил политолог, нет мудрости — она будет делать то, что ей скажут, как сейчас и происходит с Байденом.
«Если она решит баллотироваться в президенты, она победит. И демократы останутся у власти, что бы ни случилось», — подытожил журналист.
Ранее 5-tv.ru писал, что в кругу приверженцев демократической партии США «ходит слух о широком жесте», на который якобы планирует пойти Байден. Вместо борьбы с Дональдом Трампом он, пишут СМИ, будто бы может выйти из гонки.
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