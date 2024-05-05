Появился новый кандидат. В США пошел слух о возможном отказе Байдена от участия в выборах

О каком «широком жесте» идет речь?

В кругу приверженцев демократической партии США «ходит слух о широком жесте», на который якобы планирует пойти действующий президент Джо Байден. Об этом сообщает Der Spiegel.

Так, говорится в материале, вместо борьбы с Дональдом Трампом он будто бы может выйти из гонки, а его место займет бывшая первая леди Штатов Мишель Обама. Этот вариант развития событий, как указывается, обсуждается вполне серьезно.

Например, об этом можно судить хотя бы потому, что демократическая партия включила соответствующий вопрос в свои социологические опросы. Более того, жена Барака Обамы считается одним из самых многообещающих кандидатов среди букмекеров.

На нее многие уже делают ставки, с нетерпением ожидая начала голосования. Как отмечается в материале, супруга Обамы очень популярна в Штатах и пользуется доверием населения.

В том числе потому, что она открыто называла политику «грязным делом» и зарекалась когда-нибудь в это ввязываться. Кроме того, Байден и Трамп настолько непопулярны, что поиск альтернативных кандидатур для многих кажется выходом из ситуации.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Основная борьба, как ожидается, развернется между 81-летним Байденом и 77-летним Трампом.

Первый в связи с возрастом уже забывает, как спускаться с трибуны и порой ведет беседы с воображаемыми оппонентами. Второй является фигурантом нескольких уголовных дел и рискует провести в тюрьме долгие годы.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде.