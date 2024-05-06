ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 28 0

Однако в Израиле заявили, что не соглашались на эти условия.

ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС по решению лидера движения Исмаила Хании приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

План предусматривает три этапа урегулирования, каждый должен продлится 42 дня. На первом ЦАХАЛ должна выйти из коридора Нецарим, который Израиль использует для разделения северной и южной части анклава.

Второй будет включать в себя одобрение окончательного прекращения военных операций, а также полный вывод израильских войск из Газы. На третьем должно быть одобрено прекращение блокады анклава.

Однако в правительстве Израиля заявили, что движение приняло не те условия, на которые предварительно соглашалось израильское государство. По данным Times of Israel, одобренное Ханией предложение было сделано Египтом в одностороннем порядке и будет изучено израильской стороной.

Более того, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир после этих новостей предложил немедленно занять город Рафах в анклаве.

Ранее 5-tv.ru писал, что США впервые с начала конфликта в Газе прекратили поставки боеприпасов Израилю.

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