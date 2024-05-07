Активисты устроили протесты против Израиля возле Met Gala в Нью-Йорке

Пропалестинские активисты решили провести акцию недалеко от ежегодного фешн-мероприятия Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Об этом сообщила журналист Яна Малдер.

Полицейским пришлось обнести территорию вокруг музея тремя линиями металлических ограждений и подготовить наручники для задержаний. Дело в том, что участники протеста расположились буквально в нескольких километрах от места мероприятия.

Они подготовили акцию под названием «День гнева за Палестину». После первых задержаний толпа недовольных требовала отпустить активистов, но полицейские оказались непреклонны и продолжили проводить массовые аресты протестующих, которые вышли на проезжую часть.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джорджа Сороса и Дэвида Рокфеллера-младшего «поймали» на финансировании протестов в американских университетах.