Активисты устроили протесты против Израиля возле Met Gala в Нью-Йорке

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 30 0

Они подготовили акцию под названием «День гнева за Палестину».

Фото, видео: Reuters / Eduardo Munoz; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Пропалестинские активисты решили провести акцию недалеко от ежегодного фешн-мероприятия Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Об этом сообщила журналист Яна Малдер.

Полицейским пришлось обнести территорию вокруг музея тремя линиями металлических ограждений и подготовить наручники для задержаний. Дело в том, что участники протеста расположились буквально в нескольких километрах от места мероприятия.

Они подготовили акцию под названием «День гнева за Палестину». После первых задержаний толпа недовольных требовала отпустить активистов, но полицейские оказались непреклонны и продолжили проводить массовые аресты протестующих, которые вышли на проезжую часть.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джорджа Сороса и Дэвида Рокфеллера-младшего «поймали» на финансировании протестов в американских университетах.

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