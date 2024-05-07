Ряд улиц перекроют в центре Москвы из-за инаугурации президента

Эфирная новость 162 0

Набережную вдоль Кремля и парка Зарядье временно перекроют 7 мая

Фото, видео: Белкин Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024

Столичный Дептранс просит водителей заранее планировать объездные маршруты.

В связи с церемонией в центре Москвы 7 мая временно ограничат движение транспорта. Уже с 08:00 закроют набережную вдоль Кремля и парка Зарядье.

Также не будет движения по Большому Москворецкому мосту и ближайшим к нему улицам — Ильинке и Варварке. На этих же участках нельзя будет парковаться.

Ограничения продлятся до окончания церемонии. Столичный Дептранс просит водителей заранее планировать объездные маршруты.

Ранее 5-tv.ru писал, что считанные часы остаются до инаугурации президента России. Уже 7 мая Владимир Путин торжественно вступит в должность.

По традиции церемония пройдет в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. По четко установленному плану все действия расписаны по секундам.

 

Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024
7 мая
Считанные часы остаются до инаугурации Путина
6 мая
Премиальная премьера: Путин прибудет на церемонию инаугурации на новом Aurus
6 мая
«Помним, как все начиналось»: Путин на последней встрече с кабмином в текущем составе
6 мая
Лишь 33 слова: как будет проходить процедура инаугурации президента РФ 2024
6 мая
Все расписано по секундам. Как в Кремле готовятся к инаугурации Путина
2 мая
Марш под оркестр: на Соборной площади Кремля прошла репетиция инаугурации президента
29 апр
Подготовка к инаугурации президента идет в Большом Кремлевском дворце
+5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.31
-0.38 98.47
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:42
Смертельно опасный FLiRT: новые штаммы COVID-19 распространяются по США
7:28
В России резко вырастет количество «штрафных» камер
7:14
«По многим отраслям»: Россия опередила Китай в темпах роста экономики
7:01
Правительство РФ сложит свои полномочия 7 мая
6:42
Военные помогли восстановить мемориал участникам ВОВ под Луганском
6:28
«Проводятся впервые»: чего ожидать от учений России с применением тактического ядерного оружия

Сейчас читают

Китай намерен завоевать Европу без боя: к визиту Си Цзиньпина
Гражданин США пробрался в детскую библиотеку в Москве и начал раздеваться
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео