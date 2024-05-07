Путин выступает с первой речью после вступления в должность президента РФ

Путин в начале своей речи на церемонии инаугурации поблагодарил россиян
Фото, видео: 5-tv.ru
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Он официально занял пост главы российского государства.
Президент России Владимир Путин выступает со своей первой речью после официального вступления в должность. В начале выступления он сердечно поблагодарил россиян.
Путин обратил внимание, что только что произнес слова президентской присяги. В ее тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства, а именно: беречь Россию и служить народу.
«В эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. Жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку», — сказал Путин.
Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Церемония инаугурации состоялась в Большом Кремлевском дворце, где лидер страны в торжественной обстановке произнес текст присяги.
Следует отметить, что Центризбирком огласила результаты восьмых президентских выборов 21 марта 2024 года. Согласно отчету победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он получил 87,28% голосов избирателей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин официально вступил в должность президента России.
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