Путин приехал в Кремль на церемонию инаугурации на новом Aurus

Название этого автомобиля происходит от латинских слов aurum («золото») и Russia («Россия»).
Фото, видео: 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин приехал на церемонию инаугурации на обновленном президентском Aurus в сопровождении кортежа. Именно сегодня он официально вступит в должность главы государства и пробудет на посту вплоть до 2030 года.
К парадному входу Кремля Путин прибыл на автомобиле Aurus, название которого происходит от латинских слов aurum («золото») и Russia («Россия»). Это модификация сенат-лимузин: седан с удлиненной базой. Внешне модель стала более «зубастой».
У Aurus инновационная светотехника: передние фары стали уже, они матричные и адаптивные, задние — со светодиодами, а номерной знак теперь максимально опущен вниз. Из технической части: обновлена топливная и тормозная системы, подвеска, трансмиссия. А заодно и мультимедийная система.
Также Владимира Путина сопровождают мотоциклы мотоциклы Aurus Merlon. Они впервые въодят в президентский кортеж.
Сегодня, 7 мая, проходит церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. Он традиционно проследовал через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский Большого Кремлевского дворца.
В присутствии глав обеих палат парламента и Конституционного суда Владимир Путин принес присягу — текст из 33 слов, которые закреплены в Конституции. С этого момента Путин официально вступит в должность главы государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль Aurus пройдет рестайлинг в 2026 и 2030 годах.
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