Хроника операции. Как Красная армия освобождала Севастополь от фашистов

Жители Севастополя отмечают памятную дату — 9 мая 1944-го, за год до окончания войны, город был полностью освобожден от фашистов. Крымская наступательная операция длилась больше месяца и закончилась полным разгромом группировки противника.

Эти события на полуострове помнят и чтут. Об одном из важнейших сражений Великой Отечественной — корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

Два года назад мы приезжали сюда, в Сакский район, чтобы поздравить участницу Крымской освободительной операции Инну Тишкову. Соседи нам сказали, что Инны Петровны не стало год назад.

Дом стоит заколочен, человека нет. Но память о нем жива — равно как и память о подвиге девяти.

В этом степном селе в апреле 1944-го танковый взвод из девяти советских разведчиков вступил в неравный бой с частями немецкой дивизии. Герои сутки держали немцев на этом клочке земли, не давая возможности врагу выдвинуться на Симферопольский тракт, где войска генерала Толбухина собирались в ударную группу.

На месте гибели девяти героев в селе Геройское находится мемориальный комплекс. В советское время здесь проводили обязательные экскурсии для школьников и туристов.

В 1984 году, когда начали строить этот мемориальный комплекс, танк не списали, а передали из воинской части Геройскому сельскому совету. Боевую машину привезли на эстакаде, а далее она своим ходом заехала на постамент.

По словам специалистов, ее нынешнее состояние таково, что при желании она запросто может встать в строй. Крымская наступательная операция длилась чуть больше месяца: с середины апреля до 8 мая. Движение советской армии было настолько стремительно, что на основных участках немцы почти не оказывали сопротивления.

«Замысел заключался в том, чтобы взять противника в тиски и лишить его возможности массово эвакуироваться», — говорит член Крымского республиканского отделения Российского общества историков-архивистов Андрей Ишин.

Крымский полуостров в годы Великой Отечественной войны стал масштабным театром боевых действий. На сравнительно небольшом участке земли два города-героя, два города боевой славы и более двух тысяч памятников и мемориалов посвященным событиям того героического времени.

Еще одна братская могила на безымянном холме среди бескрайних полей, которые до сих пор не возделаны. Здесь до сих пор находят артефакты войны и человеческие останки.

Крымская операция завершилась битвой за Севастополь. Немцы успели занять здесь оборону — в мае 1944-го рядовой Михаил Лотоха одним из первых вошел освобожденный город.

Идея немецкого генерала Эриха Манштейна сделать из Севастополя крепость и обороняться несколько месяцев провалилась. Его главный оппонент, генерал Георгий Захаров, слишком хорошо знал и местность, и главные огневые рубежи — такие, например, как легендарная 35-я батарея.

Этот вход в бункер, где располагался штаб, а также подземные коммуникации, сохранился почти в нетронутом виде. Над нами — шесть метров сверхпрочного гидробетона.

Тамбур имеет П-образную форму для гашения взрывной волны. Через эту дверь носили крупногабаритные грузы, — а сейчас водят экскурсии, — а через эту, под номером 13, заходил личный состав — ее толщина 15 сантиметров.

Немцы смогли продержаться в окруженном городе всего четыре дня. Освобождение Севастополя 9 мая 1944 года стало пророческой датой для всей страны — ровно через год в этот день о победе над гитлеровской Германией узнал весь мир.