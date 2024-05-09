«Реал Мадрид» встретится с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов

Игра пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Фото: AP / ТАСС
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Испанский «Реал Мадрид» сыграет с немецкой «Боруссией Дортмунд» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Так, «Реал» в ответном полуфинале обыграл «Баварию» со счетом 2:1 (первая игра закончилась со счетом 2:2). Для команды из Мадрида матч на «Уэмбли» будет 18-й игрой за звание сильнейшей команды Европы, на счету королевского клуба 14 побед в ЛЧ.
«Боруссия», в свою очередь, в полуфинале обыграла ПСЖ. Оба матча завершились со счетом 1:0.
Немцы вышли в финал в третий раз в истории. В 1997 году «шмели» обыграли итальянский «Ювентус», а в 2013-м проиграли «Баварии».
Эта игра носит особенный характер для легенды клуба Марко Ройса. Финал ЛЧ станет последней игрой футболиста за «Боруссию».
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