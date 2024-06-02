«Реал» стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов

Мадридская футбольная команда обыграла немецкую «Боруссию».
Фото: Reuters / Claudia Greco
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«Реал Мадрид» в 15-й раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в финале «Боруссию» (немецкий футбольный клуб из города Дортмунд). Счет составил 2:0.
Мадридский футбольный клуб поставил таким образом рекорд для европейского турнира. Как пишет «Спорт-Экспресс», второе место по числу трофеев занимает «Милан» (всего семь побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по шесть у каждой).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего баскетболисты устроили массовую драку на матче в Мадриде.
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