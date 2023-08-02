«Это все»: чемпион мира по футболу Джанлуиджи Буффон завершил карьеру

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 11 0

Чемпион мира по футболу Джанлуиджи Буффон завершил карьеру

«Это все»: чемпион мира по футболу Джанлуиджи Буффон завершил карьеру

Фото: www.globallookpress.com / Cristiano Mazzi

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Тема:
Лига чемпионов УЕФА

Спортсмен поблагодарил фанатов за насыщенные годы работы.

Итальянский футболист и чемпион мира Джанлуиджи Буффон заявил о завершении карьеры. Об этом 45-летний голкипер написал в своем аккаунте в Twitter.

«Это все, друзья! Вы дали мне все. Я дал вам все. Мы сделали это вместе», — обратился он к поклонникам.

Итальянский вратарь десять раз становился победителем чемпионата своей страны вместе с футбольным клубом «Ювентус». В 1999 году на московском стадионе «Лужники» он завладел кубком УЕФА в составе «Пармы».

Вместе со сборной Италии вратарь в 2006 году выиграл чемпионат мира, а спустя еще шесть лет стал серебряным призером европейского чемпионата. В 2021 году Буффон вернулся в «Парму» и служил ей до конца профессиональной карьеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что тренера «Зенита» Сергея Семака дисквалифицировали на один матч чемпионата России.

Тема:
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