Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 681 0

Жеребьевка пройдет 30 января.

Определились участники все плей-офф Лиги чемпионов

Фото: Reuters/Benoit Tessier

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Лига чемпионов УЕФА

Все клубы, которые продолжат борьбу в плей-офф футбольной Лиги чемпионов сезона-2025/26, определились по итогам основного этапа турнира. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Победителем основного этапа стал лондонский «Арсенал», который одержал победы во всех восьми матчах. Помимо английского клуба, напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли «Бавария» из Германии, «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити» из Англии, «Барселона» из Испании, а также «Спортинг» из Португалии.

В стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала турнира выступят восемь сеяных и восемь несеяных команд. К числу сеяных отнесены «Реал» и «Атлетико» из Испании, «Интер», «Ювентус» и «Аталанта» из Италии, «Пари Сен-Жермен» из Франции, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, «Ньюкасл» из Англии и «Байер» из Германии.

Среди несеяных команд в стыковых матчах сыграют дортмундская «Боруссия», греческий «Олимпиакос», бельгийский «Брюгге», турецкий «Галатасарай», «Монако», азербайджанский «Карабах», норвежский «Буде Глимт» и португальская «Бенфика».

Свои выступления в текущем розыгрыше Лиги чемпионов завершили «Марсель», «Пафос», «Юнион», ПСВ, «Атлетик», «Наполи», «Копенгаген», «Аякс», «Айнтрахт», «Славия», «Вильярреал» и «Кайрат».

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов запланирована на 30 января и определит пары следующей стадии турнира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Лига чемпионов УЕФА
2 июн
«Реал» стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов
9 мая
«Реал Мадрид» встретится с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов
21 февр
«Порту» против «Арсенала»: Лига чемпионов возвращается на экраны
18 сент
Стало известно, когда сборная РФ по футболу вернется к соревнованиям
2 авг
«Это все»: чемпион мира по футболу Джанлуиджи Буффон завершил карьеру
27 мая
Решающая схватка: Кто станет победителем Лиги чемпионов УЕФА — 2022
24 февр
УЕФА переносит финал Лиги Чемпионов из Петербурга
8 дек
Петербург встретил игроков английского клуба «Челси» 14-градусным морозом
7 дек
«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем с «Челси»
20 окт
«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.27
-0.28 91.30
0.37
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

3:45
«Это что такое?»: Николай Носков не в курсе, кто такой Ваня Дмитриенко
3:27
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26
3:10
Лисы атакуют жителей городов: чем опасны такие встречи
2:54
Бумажные деньги дешевеют: золото бьет рекорды на фоне падения доллара
2:37
Плесень на хлебе — не всегда приговор: ученый назвала два важных условия
2:20
Суд запретил авиакомпании S7 практику овербукинга

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
Ласковые и легкодоступные: Папа Римский призвал юношей изменить отношение к ИИ-партнершам
«Останусь жирной»: Ксения Бородина пожаловалась на лишний вес
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026