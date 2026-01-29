Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26

Все клубы, которые продолжат борьбу в плей-офф футбольной Лиги чемпионов сезона-2025/26, определились по итогам основного этапа турнира. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Победителем основного этапа стал лондонский «Арсенал», который одержал победы во всех восьми матчах. Помимо английского клуба, напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли «Бавария» из Германии, «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити» из Англии, «Барселона» из Испании, а также «Спортинг» из Португалии.

В стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала турнира выступят восемь сеяных и восемь несеяных команд. К числу сеяных отнесены «Реал» и «Атлетико» из Испании, «Интер», «Ювентус» и «Аталанта» из Италии, «Пари Сен-Жермен» из Франции, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, «Ньюкасл» из Англии и «Байер» из Германии.

Среди несеяных команд в стыковых матчах сыграют дортмундская «Боруссия», греческий «Олимпиакос», бельгийский «Брюгге», турецкий «Галатасарай», «Монако», азербайджанский «Карабах», норвежский «Буде Глимт» и португальская «Бенфика».

Свои выступления в текущем розыгрыше Лиги чемпионов завершили «Марсель», «Пафос», «Юнион», ПСВ, «Атлетик», «Наполи», «Копенгаген», «Аякс», «Айнтрахт», «Славия», «Вильярреал» и «Кайрат».

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов запланирована на 30 января и определит пары следующей стадии турнира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.