Колонна растянулась на несколько километров.
Фото, видео: 5-tv.ru
Корреспондент «Известий» Роман Польшаков делится кадрами проезда военной техники по Садовому кольцу с крыши бронеавтомобиля. Несмотря на прохладную погоду, на колонну машин, участвующих в Параде Победы на Красной площади, стремятся посмотреть многие.
«Выехали на Садовое кольцо. Скорость колонны — 20-30 километров в час. Между парадными расчетами 150 метров. Каждый возглавляет БТР (бронетранспортер — Прим. ред.)», — рассказал корреспондент.
Впереди Польшакова едут бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун» и «Урал». Журналисту же посчастливилось побывать на броневике З-СТС «Ахмат». За корреспондентом едут ракетные комплексы «Искандер», «Ярс» и С-400.
Те прохожие, которым посчастливилось встретить военную технику, хотят запечатлеть удивительное зрелище — они сразу же достают мобильные телефоны, стремясь сделать хороший кадр. Некоторые специально встали так рано, чтобы занять хорошие места.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военную технику готовят к отправке на Красную площадь.
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