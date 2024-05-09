«Выехали на Садовое кольцо» — кадры проезда военной техники с бронеавтомобиля

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 69 0

Колонна растянулась на несколько километров.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Победы 9 Мая

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков делится кадрами проезда военной техники по Садовому кольцу с крыши бронеавтомобиля. Несмотря на прохладную погоду, на колонну машин, участвующих в Параде Победы на Красной площади, стремятся посмотреть многие.

«Выехали на Садовое кольцо. Скорость колонны — 20-30 километров в час. Между парадными расчетами 150 метров. Каждый возглавляет БТР (бронетранспортер — Прим. ред.)», — рассказал корреспондент.

Впереди Польшакова едут бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун» и «Урал». Журналисту же посчастливилось побывать на броневике З-СТС «Ахмат». За корреспондентом едут ракетные комплексы «Искандер», «Ярс» и С-400.

Те прохожие, которым посчастливилось встретить военную технику, хотят запечатлеть удивительное зрелище — они сразу же достают мобильные телефоны, стремясь сделать хороший кадр. Некоторые специально встали так рано, чтобы занять хорошие места.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военную технику готовят к отправке на Красную площадь.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Путин: судьба родины зависит от каждого из нас
9 мая
«В вас верят!» — Путин назвал участников СВО героями России
9 мая
Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
9 мая
Генпрокурор РФ Краснов: нет такой силы, которая бы смогла победить Россию
9 мая
«Издевательство»: Путин обвинил Запад в попытках исказить правду о ВОВ
9 мая
Парад Победы завершился пролетом в небе «Стрижей» и «Русских витязей»
9 мая
Путин лично встретил прибывших на Парад Победы иностранных лидеров
9 мая
Путин: Россия отвергает претензии альянса на исключительность
9 мая
На Красной площади начала движение колонна механизированной техники
9 мая
В Параде Победы принимают участие ветераны спецоперации по защите Донбасса
Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:43
Путин: судьба родины зависит от каждого из нас
11:32
«В вас верят!» — Путин назвал участников СВО героями России
11:22
Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
11:15
Генпрокурор РФ Краснов: нет такой силы, которая бы смогла победить Россию
11:05
«Издевательство»: Путин обвинил Запад в попытках исказить правду о ВОВ
10:58
Парад Победы завершился пролетом в небе «Стрижей» и «Русских витязей»

Сейчас читают

Танки снега не боятся: военную технику готовят к отправке на Красную площадь
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
«Священная война» и «День Победы»: главные военные песни 9 Мая

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео