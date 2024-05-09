Корреспондент «Известий» Роман Польшаков делится кадрами проезда военной техники по Садовому кольцу с крыши бронеавтомобиля. Несмотря на прохладную погоду, на колонну машин, участвующих в Параде Победы на Красной площади, стремятся посмотреть многие.

«Выехали на Садовое кольцо. Скорость колонны — 20-30 километров в час. Между парадными расчетами 150 метров. Каждый возглавляет БТР (бронетранспортер — Прим. ред.)», — рассказал корреспондент.

Впереди Польшакова едут бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун» и «Урал». Журналисту же посчастливилось побывать на броневике З-СТС «Ахмат». За корреспондентом едут ракетные комплексы «Искандер», «Ярс» и С-400.

Те прохожие, которым посчастливилось встретить военную технику, хотят запечатлеть удивительное зрелище — они сразу же достают мобильные телефоны, стремясь сделать хороший кадр. Некоторые специально встали так рано, чтобы занять хорошие места.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военную технику готовят к отправке на Красную площадь.