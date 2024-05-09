Мужчина убрал венок с триколором России с монумента солдатам ВОВ в Риге

Венок с флагом РФ с памятника павшим во время ВОВ убрал мужчина в Риге
Фото, видео: 5-tv.ru
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Неизвестный проигнорировал просьбы оставить символ государственности.
На Покровском кладбище в Риге мужчина убрал с монумента павшим во время Великой Отечественной войны венок с российским флагом. Кадры инцидента появились в распоряжении 5-tv.ru.
Находившиеся рядом женщины попросили его оставить триколор и венок в покое. Однако мужчина проигнорировал присутствовавших и убрал его в черный пакет. По некоторым данным, он является сотрудником латвийских правоохранительных органов.
В День Победы сотрудники посольства России в Латвии возложили венок, чтобы почтить память погибших. Возглавлял делегацию временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.
Великая Отечественная война закончилась ровно 79 лет назад, 9 мая 1945 года, победой армии СССР. Памятные мероприятия проводят в разных странах мира, чтобы почтить память героев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Израиле возложили цветы к мемориалу «Свеча памяти». На мероприятии присутствовали послы России, Белоруссии и Казахстана.
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