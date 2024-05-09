Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве. Прямая трансляция

Праздничный салют в честь Дня Победы начался в Москве
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Локациями для наблюдений являются парк Победы на Поклонной горе, Лужнецкая набережная и смотровая площадка МГУ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
В России 9 мая отмечают 79-ю годовщину победы в ВОВ. По традиции, 5-tv.ru будет транслировать праздничный салют в Москве.
Локациями для наблюдений являются парк Победы на Поклонной горе, Лужнецкая набережная у стадиона «Лужники» и смотровая площадка МГУ. Запуск салюта планируется на Воробьевых горах, начнется он в 22:00 — как правило, шоу длится около десяти минут.
Станция метро «Воробьевы горы» из-за этого будет работать с 16:00 до 20:30 для пассажиров. Московская канатная дорога также изменит график работы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Парад Победы по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве.
В этом году в шествии приняли участие более девяти тысяч человек и свыше 70 тысяч единиц военной техники и вооружения, а также авиация ВКС.
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