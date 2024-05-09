Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве. Прямая трансляция

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Геннадий Плиткин
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Праздничный салют в честь Дня Победы начался в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Локациями для наблюдений являются парк Победы на Поклонной горе, Лужнецкая набережная и смотровая площадка МГУ.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

В России 9 мая отмечают 79-ю годовщину победы в ВОВ. По традиции, 5-tv.ru будет транслировать праздничный салют в Москве.

Локациями для наблюдений являются парк Победы на Поклонной горе, Лужнецкая набережная у стадиона «Лужники» и смотровая площадка МГУ. Запуск салюта планируется на Воробьевых горах, начнется он в 22:00 — как правило, шоу длится около десяти минут.

Станция метро «Воробьевы горы» из-за этого будет работать с 16:00 до 20:30 для пассажиров. Московская канатная дорога также изменит график работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Парад Победы по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве.

В этом году в шествии приняли участие более девяти тысяч человек и свыше 70 тысяч единиц военной техники и вооружения, а также авиация ВКС.

Тема:
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