Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве. Прямая трансляция

Локациями для наблюдений являются парк Победы на Поклонной горе, Лужнецкая набережная и смотровая площадка МГУ.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

В России 9 мая отмечают 79-ю годовщину победы в ВОВ. По традиции, 5-tv.ru будет транслировать праздничный салют в Москве.

Локациями для наблюдений являются парк Победы на Поклонной горе, Лужнецкая набережная у стадиона «Лужники» и смотровая площадка МГУ. Запуск салюта планируется на Воробьевых горах, начнется он в 22:00 — как правило, шоу длится около десяти минут.

Станция метро «Воробьевы горы» из-за этого будет работать с 16:00 до 20:30 для пассажиров. Московская канатная дорога также изменит график работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Парад Победы по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве.

В этом году в шествии приняли участие более девяти тысяч человек и свыше 70 тысяч единиц военной техники и вооружения, а также авиация ВКС.